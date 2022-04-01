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Мобильный технопарк "Кванториум" расширил свою географию еще на шесть районов Тюменской области

Общество, 17:41 01 апреля 2022

Дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер»

Более 1 тыс. 200 учеников районных школ Тюменской области постигают азы беспилотной авиации, робототехники, программирования и других перспективных естественнонаучных и технических направлений благодаря проекту "Мобильный технопарк "Кванториум".

Суть заключается в том, что педагоги тюменского технопарка приезжают в районные школы, где проводят занятия для ребят. Первыми еще в 2019 году преимущества такого формата оценили школьники Исетского, Ярковского, Тюменского, Нижнетавдинского районов, Заводоуковского городского округа и Ялуторовска.

Дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер»

А в этом году запущена вторая линия мобильного "Кванториума". В технопарке рассчитывают, что теперь количество ребят, вовлеченных в науку, вырастет вдвое.

На таком занятии уже побывали ребята из омутинской школы. Позже педагоги передвижного технопарка провели урок для школьников Голышмановского городского округа. Далее на очереди – Упоровский и Юргинский районы. Летом мобильный "Кванториум" отправится в Бердюжский и Армизонский районы.

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# кванториум

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