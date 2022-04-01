Серебряный волонтер испекла для тюменских врачей пироги

| Фото: Пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Фото: Пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пенсионерка из Тюмени Альбина Нохрина испекла пироги для врачей приемного отделения Областной клинической больницы № 2. По словам добровольца волонтерского центра "Единой России", идея приготовить презент для тюменских медиков родилась спонтанно.

"Я понимаю всю важность работы врачей и меня всегда трогало то, что они работают в ущерб порой своему личному времени, рискуют здоровьем. Многие переболели, но, несмотря на это, выполняют свой долг", - рассказала тюменка.

Руководитель службы экстренной и неотложной помощи ОКБ № 2 Антон Терехин отметил, что для врачей такая поддержка от горожан важна. Он добавил, что в период пандемии в приемное отделение часто приходили волонтеры, студенты и неравнодушные люди. Приносили письма, а также наборы к чаю и многое другое.

С начала пандемии активисты волонтерского центра "Единой России" постоянно поддерживают медработников – привозят чайные наборы, санитайзеры, медицинские маски, организовывают автоволонтерство, пекут пирожные для сотрудников.

В конце марта тюменские единороссы передали реанимационной службе ОКБ № 2 два современных дыхательных аппарата. Ранее депутат Госдумы, член фракции "Единой России" Николай Брыкин помог с приобретением пяти электрокардиографов, а при поддержке АО "Транснефть-Сибирь" в приемном отделении взрослого стационара отремонтировали входную группу, установили автоматические раздвижные двери.

Финансовая помощь от сенатора Совета Федерации от Тюменской области Дмитрия Горицкого позволила заменить кресла в зоне ожидания детского приемного отделения. Благодаря депутату-единороссу областной думы Сергею Медведеву более комфортной стала зона ожидания и во взрослом отделении — добавили еще 84 кресла.