"Здоровое сердце" составят участники фестиваля скандинавской ходьбы в Ишиме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 100 любителей скандинавской ходьбы от 15 до 79 лет соберет городской фестиваль "10 000 шагов к здоровью" 3 апреля в Фестивальном парке Ишима. Они нарисуют собой "Здоровое сердце" в рамках одноименного флешмоба, которое снимут на квадрокоптер.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил заместитель директора департамента по социальным вопросам администрации Ишима Андрей Криушин.

Для участников подготовлено четыре кольцевых дистанции от одного до пяти километров.

"На финише им будут раздавать открытки с рекомендациями, сколько шагов нужно проходить ежедневно, чтобы сохранить сердце здоровым, и куда можно обратиться, чтобы заниматься ходьбой", - пояснил Андрей Криушин.

На мероприятии для спортсменов выступят ишимские артисты, а три бригады "Танцующих бабушек" проведут еще один, танцевальный, флешмоб у фонтана.

Все участники фестиваля смогут проверить здоровье, снять электрокардиограмму и измерить давление в мобильной палатке здоровья от областной больницы № 4.

Мероприятие организовано для пропаганды здорового образа жизнь и приурочено ко всероссийской акции "10 000 шагов к жизни".

Инна Кондрашкина