В Тюмени проведут информационный марафон о проблеме аутизма

| Фото: предоставлено Областным реабилитационным центром "Родник" | Фото: предоставлено Областным реабилитационным центром "Родник"

Информационный марафон о проблеме аутизма проведет в субботу в "Конторе пароходства" региональная благотворительная организация "Открой мне мир" 2 апреля. Она же организовала и выставку-ярмарку товаров, изготовленных "особыми" мастерами. Площадка открыта для всех (ул. 25-го Октября, 23а).

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, в регионе создана сеть организаций, в которых детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра оказывается социально-реабилитационная помощь. Для каждого подопечного разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. Главная задача, чтобы человек, исходя из состояния здоровья, мог самостоятельно заботиться о себе – организовать быт, досуг и общаться с другими людьми.

Кроме того, дети от 3 до 8 лет на базе Областного центра реабилитации инвалидов могут пройти годовой курс реабилитации. Это позволяет подготовить ребенка к жизни в социуме.

Поддержку людям с аутизмом оказывают общественные организации - центр коррекции аутизма "Новые горизонты", "Открой мне мир". На базе второго работает региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениям, нуждающихся в представительстве своих интересов.

Обратиться с вопросами о возможностях реабилитации можно по телефону горячей линии: 8(3452) 670-770.