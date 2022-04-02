Метод "наращивания тканей" успешно применяют в тюменском Медгороде

| Фото: medgorod.info | Фото: medgorod.info

В тюменском Медгороде успешно применяют метод "наращивания тканей". Впервые его использовали в 2021 году и это стало новым этапом в лечении пациентов со злокачественными опухолями печени, сообщает пресс-служба "МКМЦ "Медицинский город".

С помощью рентгенэндоваскулярных технологий врачи стимулируют регенерацию и рост здорового участка органа. После удаления пораженной злокачественной опухолью части, здоровый фрагмент органа может полностью взять на себя все жизненно важные функции.

В 2021 году метод эмболизации воротной вены успешно применен перед оперативным лечением рака печени у трех пациентов, двое из которых приехали в Тюмень из других регионов страны. Заболевания печени как в России, так и в Тюменской области, составляют 3-5 % от всех злокачественных патологий.

Удаление опухоли оперативным путем бывает возможно лишь в 10-30% случаев. У одного из пациентов опухоль обнаружили в 61 год, когда она поразила всю правую долю печени. Для оттока желчи врачам пришлось устанавливать дренажи. Химиотерапевтическое лечение не помогало. Врачи решили применить новый метод.

"Мы решили использовать новый для региона метод – эмболизацию портальной вены правой доли печени. После малоинвазивного вмешательства левая малая доля печени стала компенсаторно расти. Уже через четыре недели она достигла объемов, достаточных, чтобы провести операцию по удалению правой доли печени с опухолью. Функции печени в полном объеме взяла на себя выросшая левая доля", – рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Лаврентий Дьяков.