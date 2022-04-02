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Дмитрий Губерниев: для тюменских спортсменов честь региона – святое дело

Общество, 11:07 02 апреля 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Мастер-класс в формате разговора провел для тюменских студентов спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В ходе встречи каждый желающий мог задать интересующие вопросы, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В аудитории института физической культуры ТюмГУ участники встречи поговорили также о чемпионате России, который сейчас проходит в Тюмени и правильной подготовке к важным спортивным событиям.

Дмитрий Губерниев рассказал тюменцам, как справиться с волнением перед публичными выступлениями, об отношении к различным видам спорта и собственном спортивном опыте в гребле. Поделился Губерниев своими впечатлениями о Тюмени, спортивной отрасли региона и организации масштабных состязаний.

"Тюмень всегда была и будет форпостом биатлона! Город современный, молодежный, есть куда пойти – это и музеи, и спортивные объекты. Для спортсменов честь региона – святое дело. Стадион один из лучших в мире. Впечатлен тем, как вчера в сингл-миксте выступила тюменская команда", - рассказал он. После общения прошла автограф- и фотосессия, участие в которой приняли абсолютно все студенты.

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# Дмитрий Губерниев

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