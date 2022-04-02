Тюменские огнеборцы готовятся к отражению природных пожаров

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Более 70 единиц современной техники, включая пожарные спецавтомобили, а также уникальный передвижной водоем вместимостью 32 тонны и подъемник высотой 90 м находятся на вооружении пожарно-спасательного гарнизона, в зону ответственности которого входит областной центр, Тюменский и Нижнетавдинский районы.

В гарнизоне трудится более 700 высококвалифицированных специалистов, в том числе, около 600 пожарных. Тюменские пожарные провели очередное занятие по использованию специальной автотехники в преддверии весенне-летнего пожароопасного сезона и еще раз проработали алгоритм использования оборудования

По словам полковника внутренней службы Дениса Журавлева, сегодня огнеборцы готовы к выполнению всех поставленных задач по обеспечению безопасности граждан и их имущества, в том числе, к отражению угрозы природных пожаров.