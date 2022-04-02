Тюменские волейболисты уступили питерскому "Автомобилисту"

| Фото: Волейбольный клуб «Тюмень» | Фото: Волейбольный клуб «Тюмень»

Волейболисты "Тюмени" проиграли на тай-брейке в заключительном матче сезона российской высшей лиги "А", уступив в Санкт-Петербурге местному "Автомобилисту" со счетом 3:2.

В стартовом сете хозяева площадки вели, но концовке тюменцы на подаче Максима Ивлиева оформили камбэк в этой партии, захватив лидерство в матче.

Второй сет лучше удался уже хозяевам, после чего подопечные Сергея Шульги вновь вернули себе лидерство в матче.

Третью партию они свели в свою пользу, но этот сет для тюменцев стал последним в сезоне, в котором они оказались сильнее оппонента.

В четвертом сете они допустили много ошибок и "Автомобилисту" удалось этим воспользоваться. В итоге судьба встречи решилась в пятой партии. Питерцы смогли выйти вперед и довели дело до победы. Чемпионат завершится 3 апреля.