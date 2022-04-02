После ссоры с возлюбленной житель Ембаево похитил ее золотые украшения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ювелирные украшения стоимостью около 10 тыс. рублей пропали из квартиры жительницы с. Ембаево. Участковый вскоре задержал подозреваемого - ранее судимого сожителя женщины, сообщает УМВД Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

Мужчина в содеянном сознался и пояснил, что после ссоры с возлюбленной решил поехать к знакомым для распития спиртного, но денег алкоголь у него не оказалось. Тогда злоумышленник решил похитить золотые украшения и сдать их в ломбард.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи – два года лишения свободы. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.