В тюменской сердечно-сосудистой хирургии провели операцию кесарева сечения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца тюменской Областной клинической больницы № 1 помогли появиться на свет малышке, маме которой срочно потребовался кардиостимулятор.

Молодую беременную тюменку в медучреждение доставила скорая помощь с нарушением ритма сердца. Беременность протекала без осложнений, но буквально за несколько недель до назначенного срока девушке стало нехорошо. Вердикт врачей: необходим кардиостимулятор.

"Частота пульса была 30 ударов в минуту. При брадикардии у пациентов фиксируется головокружение, головная боль, иногда обмороки и чувство сжатия в груди. Такое уменьшение пульса опасно, особенно для будущей мамы", – прокомментировал рач – сердечно-сосудистый хирург ОКБ № 1 Роман Кочетков.

После имплантации прибора пациенты возвращаются к привычной жизни достаточно быстро. Чтобы минимизировать риски, сердечно-сосудистые хирурги рекомендовали женщине родоразрешение путем кесарева сечения. И проводить его решили в операционной этой же больницы, под контролем врача-аритмолога.

Все прошло благополучно, девочку назвали Викторией. Мама вместе с малышкой готовятся к выписке, сообщает пресс-служба ОКБ № 1.

Это не первые роды, на которых присутствуют врачи отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ОКБ № 1, однако практику нельзя назвать рутинной. За более чем десять лет работы Романа Кочеткова подобных случаев было меньше десяти.