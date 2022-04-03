Полпред президента России Владимир Якушев поздравил геологов с профессиональным праздником

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Геология – наука особенная для России, она заложила основу экономики страны, отметил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя геологов с профессиональным праздником.

"Геолог – это, в первую очередь, исследователь и первооткрыватель. Ученый, который стремится найти новое на давно известной карте. Он знает: недра земли хранят в себе множество тайн. И лишь от него зависит, будут ли они открыты. Геология определила вектор развития государства на долгие годы вперед. Регионы Уральского федерального округа благодаря геологам стали промышленным и энергетическим сердцем России", - подчеркнул полпред.

Владимир Якушев поблагодарил геологов за вклад в развитие регионов, который бесценен, и пожелал дальнейших успехов в работе и новых открытий, благополучия, здоровья, счастья.