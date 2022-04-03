Школу в Голышмановском районе капитально отремонтируют и переоборудуют

| Фото: образование Тюменской области во ВКонтакте | Фото: образование Тюменской области во ВКонтакте

Почти 56 млн рублей выделили Малышенской школе на капитальный ремонт здания и благоустройство прилегающей территории. Об этом сообщила председатель Голышмановского окружного комитета образования Галина Павлова.

На сходе граждан п. Голышманово она сообщила, что образовательное учреждение включили в программу Министерства просвещения РФ "Модернизация школьных систем образования", которая реализуется совместно с партией "Единая Россия".

Средства привлекают из федерального и регионального бюджетов, передает Мегатюмень.

Дополнительно Малышенской школе выделят 20 млн рублей на приобретение современного оборудования, мебели и даже учебников.