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Школу в Голышмановском районе капитально отремонтируют и переоборудуют

Общество, 12:36 03 апреля 2022

образование Тюменской области во ВКонтакте | Фото: образование Тюменской области во ВКонтакте

Почти 56 млн рублей выделили Малышенской школе на капитальный ремонт здания и благоустройство прилегающей территории. Об этом сообщила председатель Голышмановского окружного комитета образования Галина Павлова.

На сходе граждан п. Голышманово она сообщила, что образовательное учреждение включили в программу Министерства просвещения РФ "Модернизация школьных систем образования", которая реализуется совместно с партией "Единая Россия".

Средства привлекают из федерального и регионального бюджетов, передает Мегатюмень.

Дополнительно Малышенской школе выделят 20 млн рублей на приобретение современного оборудования, мебели и даже учебников.

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# Голышмановский район , ремонт школ

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