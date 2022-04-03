Выставка "В культуре края - душа народа" в Голышманово познакомит с бытом людей разных национальностей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Традициям народов, проживающих в Голышмановском округе, посвятили выставку "В культуре края - душа народа" в центральной библиотеке муниципалитета.

Здесь сосуществуют русские казахи, чеченцы, ингуши, немцы, татары, белорусы, чуваши, удмурты, башкиры и украинцы.

"Важно, что все мы живем в добрососедстве — вместе работаем и вместе веселимся", - отметили организаторы.

На открытии экспозиции экскурсоводы предложили гостям пройти "Маршрутом дружбы". По пути останавливались и знакомились с культурой и историей, традициями и бытом разных народов.

"Экспонаты для выставки нам помогали собирать местные жители, - рассказала специалист Голышмановской ЦБС Татьяна Скареднова. - Здесь представлены яркие костюмы, предметы быта, народные промыслы и ремесла, а также книги, справочники, журналы на разных языках. Наших посетителей впечатляют количество экспонатов и разнообразие информации о культуре народов. Выставку украсили вокальные и инструментальные номера. Завершилась творческая встреча дегустацией национальных блюд".

Погулять по выставочному залу удобно и без экскурсоводов – возле каждой экспозиции размещены информационные памятки. Экспозиция будет работать в библиотеке до конца 2022 года. Провести время с пользой организаторы приглашают взрослых и детей, передает "Комсомольская правда - Тюмень".