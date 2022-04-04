В Тюмени стартовал конкурс ко Дню космонавтики

| Фото: mkrf.ru | Фото: mkrf.ru

Творческий конкурс, посвященный всемирному Дню авиации и космонавтики, объявил тюменский ДК "Водник". Свои таланты могут показать воспитанники детсадов, школьники, студенты, родители и просто все желающие.

Заявки принимаются до 12 апреля, передает "Вслух.ру".

Предусмотрено три номинации. Для "Творческой лаборатории" можно представить рисунки, аппликации, поделки, открытки в различной технике исполнения. Макеты космической ракеты будут определены в группу "Мой летательный аппарат". Кроме того, принимаются стенгазеты и плакаты.

Максимальный размер произведения не должен превышать А3, высота поделки - не более одного метра. В маркировке нужно указать название работы, технику выполнения, имя, фамилию и возраст автора, ф. и. о. руководителя. Название направляющей организации, если таковая есть.

Оценивать работы будут по следующим параметрам: содержание, самостоятельность, выразительность работы, творческий подход, оригинальность и новизна в подаче материала, четкость авторской идеи и позиции. Разумеется, работы должны соответствовать тематике.

Участие в конкурсе бесплатное.

Победители и участники получат дипломы.