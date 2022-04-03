Александр Моор осмотрел торговые ряды в "Жемчужине Сибири" и сфотографировался с болельщиками

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Спортивную шапочку и шарф, сувенирную тарелку с видом Тюмени и местный иван-чай с брусникой приобрел губернатор региона Александр Моор во время прогулки по торговым рядам в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", где проходит чемпионат России по биатлону.

Множество тюменцев и гостей области получили возможность сфотографироваться с губернатором.

Болельщиков обслуживают 20 предприятий торговли и общепита. Соревнования впервые за долгое время проходят при переполненных трибунах, поэтому работы у бизнесменов хватает, отметил губернатор.

Организаторы соревнований делают все необходимое, чтобы сократить затраты предпринимателей - готовят торговые ряды и площадки, обеспечивают подключение к электроэнергии. Поэтому тюменский бизнес охотно откликается на предложение поработать в "Жемчужине Сибири".

Евгений Бабенко