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Александр Моор осмотрел торговые ряды в "Жемчужине Сибири" и сфотографировался с болельщиками

Губернатор, 14:21 03 апреля 2022

Фото ИА «Тюменская линия»

Спортивную шапочку и шарф, сувенирную тарелку с видом Тюмени и местный иван-чай с брусникой приобрел губернатор региона Александр Моор во время прогулки по торговым рядам в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", где проходит чемпионат России по биатлону.

Множество тюменцев и гостей области получили возможность сфотографироваться с губернатором.

Болельщиков обслуживают 20 предприятий торговли и общепита. Соревнования впервые за долгое время проходят при переполненных трибунах, поэтому работы у бизнесменов хватает, отметил губернатор.

Организаторы соревнований делают все необходимое, чтобы сократить затраты предпринимателей - готовят торговые ряды и площадки, обеспечивают подключение к электроэнергии. Поэтому тюменский бизнес охотно откликается на предложение поработать в "Жемчужине Сибири".

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» ﻿

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , биатлон , Жемчужина Сибири , чемпионат России по биатлону

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