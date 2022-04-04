В Тюменской области 38 камер наблюдают за ходом досрочного ЕГЭ

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38 камер в шести аудиториях проведения досрочного этапа ЕГЭ задействовано в Тюменской области. Охват аудитории - 98%, сообщает Ростелеком.

Все цифровые видеокамеры поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук. В кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, при этом персональные данные участников, содержание заполненных бланков регистрации и ответов остаются в тайне.

Напомним, в Тюменской области 90 человек сдают ЕГЭ досрочно. Экзамены для них начались с 21 марта и продолжатся до 18 апреля.

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По словам старшего вице-президента по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерия Ермакова, система видеонаблюдения за ЕГЭ, ее защита от хакерских и вирусных атак значительно усовершенствована за годы применения.

"Наши специалисты круглосуточно следят, чтобы все системы работали бесперебойно. Два года назад к привычному видеонаблюдению на экзаменах мы добавили технологию анализа поведения с использованием нейросети. Сегодня она активно помогает определять нестандартное поведение выпускников, вычислять посторонние предметы: более половины всех выявленных нарушений фиксирует именно машинное зрение. В 2022 году значительно увеличилось количество аудиторий, которые нейросеть может отслеживать одномоментно. Важное нововведение этого года — искусственный интеллект начал работу уже на досрочном периоде. Наши умные технологии — залог того, что все выпускники получат равные шансы набрать максимальное количество баллов, а процесс сдачи и проверки ЕГЭ будет максимально прозрачным и объективным", — сказал он.

В течение всего срока проведения ЕГЭ трансляция с видеокамер будет вестись на портал видеонаблюдения. Пропускная способность портала - не менее 15 тысяч пользователей.

В дни проведения государственных экзаменов специалисты "Ростелекома" ведут техническую поддержку портала видеонаблюдения и его защиту от DDoS-атак. Для поддержки пользователей портала организована бесплатная горячая линия по интеллектуальному номеру в формате 8-800.

Все видеозаписи ЕГЭ хранятся в центрах обработки данных "Ростелекома" в течение разного времени в зависимости от требований региональных контрактов. Максимальный срок хранения — до 1 марта 2023 года.