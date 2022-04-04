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Расчистку озера Алебашево в Тюмени проведут за счет средств областного бюджета

Общество, 12:14 04 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Реализация проекта расчистки озера Алебашево в Тюмени планировалась по региональной программе "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" в 2022-2024 г. за счет субвенций федерального бюджета. Но необходимый объем средств из федерального бюджета для реализации проекта не выделен. Необходимо привлечь средства из регионального бюджета.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте недропользования и экологии.

"В связи с данным обстоятельством отсутствует возможность осуществления процедуры закупки на расчистку водного объекта. Учитывая высокую значимость и актуальность проекта, в настоящее время прорабатывается вопрос реализации мероприятия по расчистке озера Алебашево в Тюмени за счет средств областного бюджета", - уточнили эксперты.

Начало проведения работ по расчистке и углублению водоема зависит от выделения необходимого объема финансирования. Срок выполнения работ, предусмотренный разработанной проектной документацией, составляет три года, отметили в региональном департаменте.

Напомним, вокруг озера Алебашево планируется создание креативного пространства. Его проект уже находится на госэкспертизе. Начало возведения объектов по всему периметру водоема возможен в параллели с расчисткой водоема. Такое мнение высказал предприниматель Александр Андросов, который вместе с братом три года занимается создание культурной среды на Алебашево.

Анжела Лебедева

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# озеро Алебашево

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