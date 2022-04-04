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"Рубин" победил "СКА-Нева" в третьем матче полуфинала Кубка Петрова

Спорт, 14:48 04 апреля 2022

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Хоккейный клуб "Рубин" выиграл у питерской команды "СКА-Нева" в третьем матче полуфинальной серии Кубка Петрова, который прошел в Тюмени 3 марта, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Счет матча открыли тюменские хоккеисты. Они забили первую и единственную шайбу на 11 минуте первого периода. Второй и третий периоды не принесли забитых голов. С минимальным перевесом "Рубин" победил в матче со счетом 1:0. По итогам трех игр сибирский клуб лидирует.

Четвертый матч полуфинальной серии пройдет в Тюмени 4 апреля в 19 часов.

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# Кубок Петрова , ХК "Рубин" , хоккей

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