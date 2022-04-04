Станислав Поляков назвал ответ профтехобразования на экономические санкции

| Фото: предоставлено Станиславом Поляковым | Фото: предоставлено Станиславом Поляковым

Директор "Тобольского многопрофильного техникума" Станислав Поляков назвал ответ профтехобразования на вызовы, которые ставят перед экономикой санкции.

"Когда с рынка уходят иностранные производители, на их месте будут развиваться отечественные производства. Для этого потребуются рабочие и мы их готовим. Спрос на наших выпускников у работодателей повышенный. Это и есть ответ профтехобразования на вызовы, которые обозначают перед экономикой санкции", - сказал он.

В условиях санкций наша страна живет и развивается уже восемь лет. Ставка делается на импортозамещение. Для развития производств нужны рабочие руки, инженерная мысль, новые решения и в этом плане сложно переоценить вклад учреждений среднего профессионального образования.

"С прошлого года у нас работает проект бесшовного образования. Это встречи профориентационного характера со школьниками, учениками кванториумов, Сибур классов. Объясняем ребятам и их родителям преимущества рабочих специальностей. Молодым людям нужно переосмыслить путь, который они выбирают для себя", отметил Станислав Поляков.

Решение президента России Владимира Путина о проведении военной спецоперации в Донбассе поддерживает директор "Тобольского многопрофильного техникума". Он считает решение не простым, но необходимым, ведь речь идет не только о защите людей, живущих в Донбассе, но и об обороне рубежей России.

"Это защита нашей Родины, а значит и всех нас. Как мужчина, защитник родины, семьи понимаю, что шаг этот необходимо было сделать. Каждый, кто знает историю, осознает, что если не проводить спецоперацию, то баланс и расстановка сил изменится, и враги уже будут не на границе. Считаю, что Вооруженные силы России справляются с поставленной задачей. Верю, что благодаря слаженным, оперативным и точным действиям нашей армии, в Донбассе и Луганске воцарится мир. Мир - это то, чего все хотят, пусть даже он добывается таким сложным путем", - подчеркнул Станислав Поляков.

Руководитель техникума призвал земляков взвешенно подходить к информации: в первую очередь, надо оценивать достоверность, не забывать о таких общечеловеческих понятиях, как умение держать слово.

"На мировой политической арене мы видим совершенно иное. Даже задекларированные намерения не исполняются, что уж говорить об однобокой позиции, когда арестовываются российские счета, вопреки здравому смыслу, вводятся санкции. И это поддерживают многие страны. Но при этом идет осуждение решения российских властей о расчетах за поставку газа в рублях", – рассказал о двуличности политики недружественных государств Станислав Поляков.

Оксана Корнеенкова