  • 4 апреля 20224.04.2022понедельник
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Улететь из России в 52 страны можно с 9 апреля

Общество, 17:21 04 апреля 2022

ИА "Тюменская линия"

Авиасообщение с 52 странами возобновляет Россия с 9 апреля. С этого дня в стране снимут ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на регулярные и чартерные полеты между Россией и другими странами. Об этом заявил председатель кабмина Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции "Единой России" 4 апреля.

В перечень стран, которые станут доступны для авиаперелетов, вошли Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и другие государства.

Без ограничений россияне продолжают летать в 15 стран, в том числе ЕАЭС, Катар, Мексику.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авиаперелеты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:38 04.04.2022В Тюмени продолжается регистрация по четырем направлениям "Студенческой весны"
18:17 04.04.2022Штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы грозит за поджог леса
18:06 04.04.20225 апреля - события дня
17:55 04.04.2022Более 150 кг рыбы изъяли у уличных торговцев Тюмени за неделю