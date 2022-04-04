Улететь из России в 52 страны можно с 9 апреля

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Авиасообщение с 52 странами возобновляет Россия с 9 апреля. С этого дня в стране снимут ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на регулярные и чартерные полеты между Россией и другими странами. Об этом заявил председатель кабмина Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции "Единой России" 4 апреля.

В перечень стран, которые станут доступны для авиаперелетов, вошли Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и другие государства.

Без ограничений россияне продолжают летать в 15 стран, в том числе ЕАЭС, Катар, Мексику.