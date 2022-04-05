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На тюменский книгообменник можно прийти без своих книг

Общество, 11:21 05 апреля 2022

сообщество "Книгообменник на Профсоюзной" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Книгообменник на Профсоюзной" во ВКонтакте

Большой тюменский книгообменник пройдет в Тюмени 16 апреля по адресу: ул. Хохрякова, 50, (столовая "Дом Профсоюзов") с 12 до 16 часов.

Вход свободный, сообщает организатор - музей советского быта "Наша история". На обмен можно принести: книги по любой теме, любого авторства; журналы; справочники и атласы; учебники и учебные пособия; открытки, марки, календарики.

Если взять с собой нечего, то все равно можно прийти. Ограничений по тому, кто сколько берет и сколько приносит нет.

"Здесь можно поделиться книгами, которые уже прочитаны, и бесплатно заполучить себе другую интересную литературу. Опыт проведения книгообменников показывает, что всегда найдутся люди готовые приносить книги, и люди желающие читать их", - считают организаторы.

Цели мероприятия - популяризации идей ресурсосбережения, развития экологической культуры населения, поднятия престижа книги и чтения.

Большой тюменский книгообменник пройдет в третий раз. В прошлый через обмен прошло около 1,5 тыс. книг и журналов. Оставшаяся часть составила основу постоянно действующего книгообменника #knigadarom72, в который можно принести книги, согласовав свой приход с администратором (контактный телефон +79323203953).

Такое однодневное мероприятие - повод пригласить гостей в стены "Дома Профсоюзов", в котором находится музей советского быта "Наша история", и познакомить жителей города с его экспозицией, основанной на времени, когда чтение было одним из самых популярных занятий среди всех возрастов.

Возрастное ограничение: 6+

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# книги , книжный обменник

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