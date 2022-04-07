Фестиваль "Будь здоров" пройдет в тюменской "Конторе пароходства" 9 апреля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Будь здоров" ждет тюменцев и гостей города в "Конторе пароходства" 9 апреля, сообщает пресс-служба Тюменского государственного медицинского университета.

По словам руководителя волонтерского центра Тюменского ГМУ Марии Антоновой, на открытии фестиваля состоится лекция приглашенного спикера-психолога. Будут работать площадки, посвященные различным аспектам здорового образа жизни. При посещении палатки здоровья можно будет измерить артериальное давление, вес, рост, вычислить индекс массы тела, определить уровень сахара и холестерина в крови. В другой точке фестиваля будет проводится экспресс-тестирование на ВИЧ. Для школьников будут работать игровые площадки.

Отдельная площадка фестиваля будет посвящена донорству крови и костного мозга. Также программе фестиваля – отработка навыков оказания первой медицинской помощи. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы специалистов Медицинского города, игры в формате квиза и др.

Фестиваль пройдет по адресу ул. 25 Октября, 23а/1 с 10 часов 30 мин. до 16 часов. Более подробную информацию можно узнать по ссылке.