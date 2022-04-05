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В марте жители Тюменской области чаще всего обращались в ЦУР по вопросам COVID-19

Общество, 17:32 05 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вопросы вакцинации или лечения от коронавируса оставались самыми актуальными для жителей Тюменской области в марте. На эту тему они отправили 2 тыс. 476 сообщений из 5 тыс. 279, сообщает ЦУР Тюменской области.

Также жителей интересовали проблемы благоустройства дворов и уборка снега - 275 обращений, состояние автомобильных дорог - 223, а также вопросы экономики и бизнеса - 271.

Всего в марте 3 тыс. 378 сообщений было отправлено через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе". Еще 1 тыс. 901 вопрос поступил через социальные сети.

"Вопросы сразу же передаются ответственным органам власти, - сообщил руководитель Центра управления регионом Роман Рзаев. - В марте средняя скорость ответа на сообщения жителей в социальных сетях составила 2 часа 7 минут".

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# Роман Рзаев , ЦУР

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