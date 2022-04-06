Осторожно, хрупкий лед: жителям Тюменской области напоминают об опасности выхода на водоемы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

210 рейдов и патрулирований по безопасности на льду водоемов провели в Тюменской области с начала 2022 года. Работа в этом направлении продолжается.

"Еженедельные патрулирования продолжает проводить инспекторский состав согласно графику. Патрулирования организуют вместе с полицией, органами местного самоуправления, сотрудниками рыбоохраны, природоохраны. Раздаются памятки, проводятся беседы с гражданами", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Случаев провалов людей под лед с начала 2022 г. не зарегистрировано, добавили в ведомстве.

В своих соцсетях сотрудники МЧС публикуют видеоролики, напоминающие об опасности выхода на лед весной. Под действием солнечных лучей он быстро подтаивает, становится пористым, рыхлым и слабым. Нельзя игнорировать запрещающие знаки, кататься или ходить по льдинам, говорят спасатели.

Инна Пахомова