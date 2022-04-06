  • 6 апреля 20226.04.2022среда
  • В Тюмени 3..5 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тобольске закроют ледовую переправу для автомобилистов

Общество, 15:28 06 апреля 2022

vk.com/mchs_tobolsk | Фото: vk.com/mchs_tobolsk

Ледовую переправу Тобольск – Бекерево закроют для проезда автотранспорта 7 апреля в 11 часов. Перед въездом на нее установят шлагбаумы и запрещающие знаки, сообщает городская администрация.

Пешеходы могут попасть на другой берег Иртыша по деревянным мосткам.

"Решение о закрытии принято в связи с тем, что лёд имеет непрочную структуру и передвижение по нему автомобильной техники становится небезопасным. Во избежание заторов во время ледохода переправа будет разрушена методом распиловки", - рассказали специалисты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ледовая переправа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:45 06.04.2022Врачи рассказали о состоянии отравившихся газом в Тюмени женщины и детей
16:40 06.04.2022Лучшие выпускники тюменской "Школы фермера" Россельхозбанка получили гранты на развитие пчеловодства
16:35 06.04.2022В Тюменской области к административной ответственности привлекли 10 уклонистов
16:23 06.04.2022России необходимо укрепить позиции в мировом информпространстве, считает эксперт