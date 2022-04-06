В Тобольске закроют ледовую переправу для автомобилистов

| Фото: vk.com/mchs_tobolsk | Фото: vk.com/mchs_tobolsk

Ледовую переправу Тобольск – Бекерево закроют для проезда автотранспорта 7 апреля в 11 часов. Перед въездом на нее установят шлагбаумы и запрещающие знаки, сообщает городская администрация.

Пешеходы могут попасть на другой берег Иртыша по деревянным мосткам.

"Решение о закрытии принято в связи с тем, что лёд имеет непрочную структуру и передвижение по нему автомобильной техники становится небезопасным. Во избежание заторов во время ледохода переправа будет разрушена методом распиловки", - рассказали специалисты.