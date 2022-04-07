В институте наук о Земле ТюмГУ школьники узнают об атласах, картографии и замерят уровень радиации в городе

| Фото: vk.com/inzemutmn | Фото: vk.com/inzemutmn

День открытых дверей для школьников, родителей и педагогов пройдет в Институт наук о Земле 10 апреля, начало в 11 часов.

По информации организаторов, участников ждут мастер-классы и деловые игры. Они познакомятся с особенностями построения атласов и картографией, в формате игры-симуляции узнают, что такое экоконструктор, послушают лекцию о радиационной экологии и протестируют прибор по измерению уровня радиации.

"Интересным будет мастер-класс по дендроэкологии, на котором будущие абитуриенты смогут применить дендроэкологический метод для анализа годичного прироста древесины. При помощи возрастного бура можно будет получить образец керна, а в дальнейшем определить ширину годичных колец, используя бинокулярный микроскоп, и установить в какие годы были пожары и какие гидро-климатические условия способствовали этому", - говорят сотрудники вуза.

Деловая игра "Мировой туризм: Турция" спроектирована по типу известной игры "Монополия". Полями с активами являются отели и другие предприятия индустрии гостеприимства, которые расположены на территории Республики Турция – одного из партнеров Тюменского госуниверситета.

Начало встречи в 11.00 по адресу: ул. Осипенко, 2 (Институт наук о Земле).

Регистрация на день открытых дверей по ссылке.