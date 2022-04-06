В Тюменской области за три месяца заключено более 4 тысяч договоров на поставку древесины

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

4 тыс. 268 договоров купли-продажи для собственных нужд граждан, в том числе 4 тыс. 1 для отопления и 267 - строительство и ремонт жилых домов, надворных и хозяйственных построек заключено за первый квартал 2022 г, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

В Тюменском, Исетском, Нижнетавдинском лесничествах сложились огромные очереди на заключение договоров для строительства и ремонта жилых домов, надворных и хозяйственных построек, нахождение в очереди от 10 до 30 лет. Причина - ежегодный заявленный объем древесины по принятым заявлениям граждан в этих лесничествах в несколько раз превышает максимально допустимое в год разрешенное изъятие древесины.

Отметим, что получение древесины возможно в любом лесничестве Тюменской области по выбору. Заключение договора и проведение заготовки древесины осуществляется в границах лесничества, указанного в заявлении. Подать заявление на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан можно через МФЦ.

"В настоящее время очередь заявлений на заключение договоров в целях строительства и ремонта жилых домов, надворных и хозяйственных построек по хвойному хозяйству отсутствует в Уватском лесничестве. В Ялуторовском, Заводоуковском лесничествах очередь составляет 3-5 лет, в остальных лесничествах более 5 лет. По лиственному хозяйству очереди минимальны во всех лесничествах", - говорят специалисты.