Библиотекари приглашают тюменцев на встречу с паралимпийцами

| Фото: департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Встреча с паралимпийцами – победителями и призерами Паралимпийских игр 2014 года в Сочи по лыжным гонкам и биатлону – Станиславом Чохлаевым, Олегом Колодийчуком, Юлией Чохлаевой (Будалеевой) и Татьяной Абдуловой (Мальцевой) пройдет в Центральной городской библиотеке 9 апреля, начало в 16 часов, сообщает департамент культуры Тюмени.

Паралимпийцы расскажут, как занятия спортом помогают реализовать себя в жизни, первых шагах в спорте, успехах в биатлоне и лыжах, как добиться успеха.

Напомним, Станислав Чохлаев – российский биатлонист и лыжник, серебряный призер Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, член Всероссийского общества слепых, заслуженный мастер спорта. Олег Колодийчук – российский биатлонист, участник первенства Мира среди юниоров, Кубка IBU, неоднократный чемпион и призер страны, мастер спорта. С 2015 года – лидер Станислава Чохлаева. Юлия Будалеева – чемпион Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, заслуженный мастер спорта. Татьяна Мальцева – мастер спорта России по лыжным гонкам спорта слепых. Лидер Юлии Чохлаевой. Чемпион Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Серебряный и бронзовый призер чемпионата Мира по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых. Призер чемпионата России.

Всех желающих встретиться с чемпионами ждут в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3). Справки по телефону 69-90-59.