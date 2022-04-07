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Тюменские садоводы получат саженцы из питомников Свердловской и Челябинской областей

Общество, 09:45 07 апреля 2022

Садоводы Тюменской области получат саженцы из лучших питомников Свердловской и Челябинской областей. В 2022 году, сообщает Почта России, рассылка посадочного материала почтой стартовала на пару недель позже запланированного из-за неблагоприятных погодных условий.

Всего по прогнозу этой весны Почта России доставит более 160 тыс. отправлений с уральскими саженцами.

Основное требование к отправке этого типа почтовых отправлений – упаковка, которая обеспечивает сохранность и жизнеспособность саженцев. Товар упаковывают так, чтобы внутри ничего не сместилось и не примялось. На упаковке желательно оставить пометку: "Саженцы". В зависимости от вида посадочного материала для защиты и увлажнения корней используют мох, полиэтиленовую пленку, пластиковые контейнеры. Посылки с саженцами доставляют в кратчайшие сроки для сохранения качества посадочного материала. Каждой посылке присваивается трек-номер, по которому ее можно отследить.

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# Почта России , сад

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