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Тюменские подростки запишутся на первую смену в "Отряды мэра" онлайн

Общество, 17:18 06 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В режиме онлайн стартует запись на первую смену в "Отряды мэра" на главной странице сайта отряды-мэра.рф 7 апреля в 10 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Онлайн-запись будет доступна только для трудоустройства в бригады на предприятиях и в организациях Тюмени.

Для тюменских подростков летом организуют 4 тыс. 500 рабочих мест в "Отрядах мэра", разделенных на четыре смены. Трудоустроиться можно будет двумя способами: в своей школе, в спортивной школе, в учреждении дополнительного образования; самостоятельно через онлайн-запись на одно из предприятий, организаций города.

В 2022 году при помощи онлайн-записи можно будет трудоустроиться в бригады МСЧ "Нефтяник", студию ландшафтного дизайна "Радуга улиц", школу иностранных языков "Либертика", ООО "Фотомаг" и других партнеров.

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# отряды мэра

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