30 парашютистов посоревнуются в аэротрубе в Тюмени

| Фото: департамент физической культуры и спорта Тюменской области | Фото: департамент физической культуры и спорта Тюменской области

30 спортсменов примут участие в областном чемпионате по парашютному спорту в аэротрубных дисциплинах в Тюмени 9 апреля, сообщает региональный департамент физкультуры и спорта.

В комплексе "FlyFamily" (ул. 30 лет Победы, 7, стр. 43) соберутся представители Тарко-Сале, Сургута, Саратова, Екатеринбурга, Казани и Новосибирска. Почетным гостем соревнований станет четырехкратный чемпион России Денис Козлов. Начало - в 10 часов.

Соревнования пройдут в трех дисциплинах: "Детская лига", "Аэротруба: акробатика, вертикальная двойка" и "Аэротруба: акробатика, групповая двойка" - по положениям тела спортсмена в трубе. За 35 секунд полета командам надо будет выполнить набор захватов и касаний.