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Врачи рассказали о состоянии отравившихся газом в Тюмени женщины и детей

Общество, 16:45 06 апреля 2022

Станция скорой медицинской помощи Тюмени | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени

Девятилетний ребенок, отравившийся газом в СНТ "Петровский остров" в Тюмени 31 марта, снят с ИВЛ. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Он находится в анестезиологии-реанимации Областной клинической больницы № 2.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Анастасия Ергина.

Женщине и пятимесячному ребенку оказывают медицинскую помощь в отделении токсикологии Областной клинической больницы № 2. Их состояние удовлетворительное.

Напомним, 31 марта в доме в СНТ "Петровский остров" нашли тела мужчины и ребенка. Женщину и двух детей с признаками отравления угарным газом доставили в больницу.

Инна Пахомова

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# департамент здравоохранения Тюменской области , дети

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