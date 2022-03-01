СК России по Тюменской области проверит исправность газового оборудования в доме, где погибли отец и ребенок

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Уголовное дело из-за отравления тюменской семьи газом возбуждено в Тюмени. Следователи СУ Следственного комитета РФ по Тюменской области на месте изучают все обстоятельства трагедии, опрашивают родных и знакомых потерпевших.

"По версии следствия, 31 марта 2022 года в доме, расположенном в СНТ "Петровский остров" обнаружены тела мальчика 2011 года рождения и его отца 1978 года рождения. Остальные члены семьи - мама и еще двое детей 2012 и 2021 годов рождения с признаками отравления угарным газом доставлены в одно из медицинских учреждений города Тюмени, где им оказывается медицинская помощь", - отмечено в официальном пресс-релизе.

Семья проживала в частном доме, оборудованным газовым котлом. Следствием рассматривается несколько версий произошедшего, среди которых – неисправность газового оборудования, в том числе и вентиляционной системы.

Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии.

Следственным отделом по Ленинскому округу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее стало известно, что прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил организовать проверку исполнения законодательства, регламентирующего соблюдение правил при эксплуатации газового оборудования и бытовой техники.