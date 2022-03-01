В Тюмени начата прокурорская проверка из-за отравления семьи газом

Фото: mvdmedia.ru Фото: mvdmedia.ru

В Тюмени из-за отравления газом погиб мужчина и ребенок 11 лет, женщина и двое детей 9 лет и 5 месяцев в тяжелом состоянии доставлены в больницу. По данному факту прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку.

"В связи с происшествием, повлекшим гибель людей, прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Ленинского округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства, регламентирующего соблюдение правил при эксплуатации газового оборудования и бытовой техники. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.