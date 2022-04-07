Наталья Филиппова: сейчас не время для сомнений

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В истории России были разные времена, но сейчас наступил период, когда не должно быть никаких сомнений, убеждена директор Яровской школы, депутат думы Тюменского района Наталья Филиппова.

Общество должно выступать единым фронтом в поддержку решения президента России Владимира Путина о проведении военной спецоперации на Донбассе, считает она.

"Наше поколение родилось в мирной, многонациональной стране, у которой большая и богатая история. Сегодня для России наступило непростое время. Спецоперация на Донбассе требует больших сил с нашей стороны. Но ведь и по-другому было нельзя. Если смотреть правде в лицо, то над безопасностью Российской Федерации нависла угроза. Нельзя было допустить повторения июня 1941 года. Нужно было прекратить геноцид в Донбасской и Луганской народных республиках", - считает Наталья Филиппова.

В разрезе русофобии, захлестнувшей европейские и другие страны, приближении НАТО к границам нашей страны, по мнению Натальи Филипповой, политическое и военное руководство России приняло правильное решение.

"Все понимают, что сегодня не должно быть раскола в обществе. Для россиян чужды ненависть и раздор. Мы их расцениваем как предательство по отношению к стране", - подчеркнула директор школы.

Коллектив педагогов Яровской школы вместе с учениками собрал много посылок для детей Донбасса. Наталья Филиппова рассказала, что школьники сами, без всякого посыла со стороны учителей, участвуют в сборе гуманитарной помощи. А еще пишут письма солдатам Российской армии. В них слова сопереживания и соучастия. Дети считают, что тем, кто участвует в спецоперации важно знать, что их поддерживают на Родине.

Оксана Корнеенкова