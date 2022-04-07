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В Тюмени руководство бара заплатит 100 тысяч рублей за нарушение антиковидного режима

Общество, 16:00 07 апреля 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

100 тыс. рублей заплатит тюменский бар "Руки вверх", нарушивший режим повышенной готовности. 18 декабря полицейские застали в заведении 250 посетителей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Ночью 18 декабря в баре на ул. Челюскинцев, 40, несмотря на запрет работы с 23 до 6 часов в период режима повышенной готовности, продолжали обслуживать гостей. Полицейские составили протокол, с которым не согласился управляющий баром.

В суде он рассказал свою версию событий. По словам управляющего, в баре до 22 часов 50 минут шла концертная программа с участием певицы Светы, и после ее окончания он объявил посетителям о закрытии.

Когда около 23 часов 30 минут в бар вошли сотрудники полиции, действительно громко играла музыка, потому что управляющий забыл попросить диджея ее выключить. По его словам, после 23 часов столики не обслуживали и кассовые смены были закрыты.

Изучив материалы дела, суд назначил наказание в виде штрафа 100 тыс. рублей.

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# режим повышенной готовности , штрафы

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