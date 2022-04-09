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Перенять умения тобольских ремесленников можно на выставке "Бабушкины секреты"

Общество, 12:03 09 апреля 2022

группа "Центр искусств и культуры | Тобольск" ВКонтакте | Фото: группа "Центр искусств и культуры | Тобольск" ВКонтакте

Выставка декоративно-прикладного творчества "Бабушкины секреты" пройдет в Тобольске в здании богадельни (ул. Розы Люксембург, 1) 10 апреля с 13 до 17 часов.

На выставке можно приобрести изделия тобольских ремесленников и поучаствовать в мастер-классах. Тоболяков и гостей города научат делать тряпичную куклу "Домовёнок" и расписывать деревянные домики.

По сообщению центра искусства и культуры Тобольска, мероприятие хорошо подойдет для семейного отдыха. Уточнить подробности можно по телефону: +7 (919) 945-66-42.

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# мастер-классы

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