В Тюмени подросткам напомнят об опасности употребления наркотиков

| Фото: модельная библиотека Ишима | Фото: модельная библиотека Ишима

Проект "Квиз-Ум" для подростков стартует в Тюмени 11 апреля. Мероприятие, направленное на профилактику употребления и распространение наркотиков, продлится до 26 апреля.

Как рассказала корреспонденту "Тюменсой линии" председатель совета общественной организации "Движение неравнодушных" Надежда Чередник, проходить "Квиз-Ум" будет на базе общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, а также в воспитательной колонии для несовершеннолетних УФСИН.

"Подростки в очередной раз порассуждают, открыто выскажут свое мнение и сделают объективные выводы о том, какой ценой расплачивается отдельный человек и общество в целом за интерес, проявленный к наркотическим веществам. Мероприятия пройдут в форме интерактивных квизов и предполагают командное участие", - рассказала она.

В ходе игры ребятам предложат на скорость пройти три игровых трека и собрать наибольшее количество баллов. Задача организаторов в том, чтобы через реальные сюжетные кейсы сформировать у подростков четкие представления об опасностях употребления наркотиков и других видов психоактивных веществ, об административной и уголовной ответственности за употребление и распространение наркотиков.

Планируются также просветительские встречи. А в роли экспертов выступят специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области и службы семейного консультирования областного центра профилактики и реабилитации.

Проект реализуется в рамках субсидии, выделенной из бюджета Тюменской области. Организатором является общественная молодежная организация "Движение неравнодушных".

| Фото: Областной центр профилактики и реабилитации | Фото: Областной центр профилактики и реабилитации

Любовь Голышева