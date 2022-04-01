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Выпускники новой программы ТюмГУ получат дипломы сразу двух вузов

Общество, 09:06 11 апреля 2022

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

20 человек смогут стать магистрантами нового направления "Глобальная русистика" в 2022 году, 17 из них – за счет бюджетных ассигнований, сообщает пресс-служба вуза.

Руководитель программы - завкафедрой русского языка и общего языкознания, кандидат филологических наук Лариса Басова подчеркнула, что выпускники получат дипломы сразу двух российских вузов - ТюмГУ и и Российского университета дружбы народов.

Значимая часть практики будет организована на базе РУДН. Магистранты смогут поработать в поли- и моноэтнических группах в течение третьего семестра, который реализуется в Москве. В качестве научного руководителя магистерской диссертации студенты могут выбрать профессора как из ТюмГУ, так и из РУДН.

Чтобы поступить в магистратуру "Глобальная русистика", необходимо успешно пройти тест, состоящий из четырех тематических блоков, представить портфолио и написать эссе.

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