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Флаг тюменского телеканала водрузили в Арктике

Общество, 18:15 08 апреля 2022

«Тюменское время» | Фото: «Тюменское время»

Более 2 тыс. км проехали участники арктической экспедиции телеканала "Тюменское время" на снегоходах, чтобы установить флаг с логотипом на острове Рыкачёва в Карском море.

Его передала путешественникам корреспондент Дарина Халина 25 февраля, сообщает "Тюменское время".

Шестую экспедицию команда посвятила 150-летию образования службы погоды в России. На острове участники установили памятную табличку известному метеорологу Михаилу Рыкачёву. Также по традиции путешественники вышли с острова в радиоэфир.

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# Арктика , Тюменское время , флаг , экспедиция

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