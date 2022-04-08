Флаг тюменского телеканала водрузили в Арктике

| Фото: «Тюменское время» | Фото: «Тюменское время»

Более 2 тыс. км проехали участники арктической экспедиции телеканала "Тюменское время" на снегоходах, чтобы установить флаг с логотипом на острове Рыкачёва в Карском море.

Его передала путешественникам корреспондент Дарина Халина 25 февраля, сообщает "Тюменское время".

Шестую экспедицию команда посвятила 150-летию образования службы погоды в России. На острове участники установили памятную табличку известному метеорологу Михаилу Рыкачёву. Также по традиции путешественники вышли с острова в радиоэфир.