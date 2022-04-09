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Вероника Таут стала "Педагогом года - 2022" в Тюменской области

Общество, 15:11 09 апреля 2022

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Учитель тюменской средней школы № 15 Вероника Таут победила на юбилейном ХХХ конкурсе профессионального мастерства "Педагог года Тюменской области - 2022".

Итоги конкурса подвели на торжественной церемонии, которая прошла в ДК "Нефтяник".

Классным руководителем года признана Татьяна Тукач. В номинации "Воспитатель года" первенствовала Ольга Пискунова, "Мастер года" - Ольга Важенина, "Молодой руководитель года" Дмитрий Бородин, "Педагог-психолог года" - Анита Зырянова. Номинацию "Педагогический дебют" выиграли Николай Нефагин и Александра Авдеева. Все эти педагоги работают в областной столице.

Победительница в номинации "Учитель-дефектолог года" Ирина Горбачева представляет Ялуторовск, выигравшая номинацию Навигатор детства Юлия Чемакина - Омутинский район.

Победители получат премии по 150 тыс. рублей. Призеры некоторых номинаций - по 90 и 60 тыс. рублей за 2 и 3 места. Всем остальным участникам регионального этапа также вручат денежные премии.

Конкурс профессионального мастерства проходил с 4 по 9 апреля. В юбилейном, 30-м сезоне, участвовали 153 человека, они боролись в 9 номинациях. В суперфинал вошли 49 претендентов на победу, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области ﻿

Евгений Бабенко

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# Педагог года

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