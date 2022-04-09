Александр Моор поздравил Веронику Таут с победой на конкурсе "Педагогом года - 2022"
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил учителя тюменской средней школы № 15 Веронику Таут с победой в юбилейном ХХХ конкурсе профессионального мастерства "Педагог года Тюменской области – 2022".
Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.
"Восхищает многогранность личностей современных тюменских педагогов. Они не только источники знаний, но и воспитатели, новаторы, инициаторы и активные участники позитивных перемен в общественной жизни", - отметил губернатор. Участники конкурса смогли продемонстрировать свои способности, поделиться новыми идеями и обменяться опытом.
В 2021 году победа Екатерины Костылевой на конкурсе "Учитель года России" подтвердила всероссийское признание тюменского учительства, напомнил глава региона. Тюмень объединит лидеров образования всей страны на конкурсе "Учитель года России – 2022", который пройдет в областной столице осенью.
Правительство Тюменской области и дальше будет делать все возможное, чтобы труд педагога оценивался достойно, а профессия учителя оставалась авторитетной, заверил Александр Моор.
Евгений Бабенко