Александр Моор поздравил Веронику Таут с победой на конкурсе "Педагогом года - 2022"

Фото: телеграм-канал Александра Моора Фото: телеграм-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил учителя тюменской средней школы № 15 Веронику Таут с победой в юбилейном ХХХ конкурсе профессионального мастерства "Педагог года Тюменской области – 2022".

Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

"Восхищает многогранность личностей современных тюменских педагогов. Они не только источники знаний, но и воспитатели, новаторы, инициаторы и активные участники позитивных перемен в общественной жизни", - отметил губернатор. Участники конкурса смогли продемонстрировать свои способности, поделиться новыми идеями и обменяться опытом.

В 2021 году победа Екатерины Костылевой на конкурсе "Учитель года России" подтвердила всероссийское признание тюменского учительства, напомнил глава региона. Тюмень объединит лидеров образования всей страны на конкурсе "Учитель года России – 2022", который пройдет в областной столице осенью.

Правительство Тюменской области и дальше будет делать все возможное, чтобы труд педагога оценивался достойно, а профессия учителя оставалась авторитетной, заверил Александр Моор.

Евгений Бабенко