Тюменцы в День космонавтики смогут создать личный нейроперформанс

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция с художниками и нейроперформанс от KREATORZ ожидают тюменцев, которые придут в молодежный театральный центр "Космос" в День космонавтики, 12 апреля. Начало в 17 часов.

В 2021 году шесть тюменских художников нарисовали шесть артов на тему космоса за 108 минут. Такая же акция пройдет и в этот раз, станет традиционной. Раскрасить космонавта сможет любой желающий.

Кроме того, арт-группа KREATORZ - Камилла Генералова и Таля Горева - организуют нейроперформанс: говоришь слово и нейросеть преобразовывает его в текст с видеорядом. Его отправят на личную почту участника или в Telegram и это будет личный перформанс.