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Правило "20-20-20" поможет избавиться от дискомфорта больных глаз

Общество, 17:25 11 апреля 2022

Тюменский кардиоцентр

Тюменские врачи советуют после каждых 20 минут работы на компьютере делать перерыв на 20 секунд и смотреть на дальние объекты на расстоянии не менее 6 метров.

"Работая за компьютером, мы смотрим на яркий экран и редко моргаем, - отмечено в сообщении кардиоцентра ВКонтакте. - От этого наши глаза пересыхают и быстро устают. Существует замечательное правило "20-20-20", которое поможет избавиться от дискомфорта больных глаз".

Чтобы не забывать это делать каждые 20 минут, медики советуют поставить таймер.

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