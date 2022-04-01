Правило "20-20-20" поможет избавиться от дискомфорта больных глаз

Тюменский кардиоцентр Тюменский кардиоцентр

Тюменские врачи советуют после каждых 20 минут работы на компьютере делать перерыв на 20 секунд и смотреть на дальние объекты на расстоянии не менее 6 метров.

"Работая за компьютером, мы смотрим на яркий экран и редко моргаем, - отмечено в сообщении кардиоцентра ВКонтакте. - От этого наши глаза пересыхают и быстро устают. Существует замечательное правило "20-20-20", которое поможет избавиться от дискомфорта больных глаз".

Чтобы не забывать это делать каждые 20 минут, медики советуют поставить таймер.