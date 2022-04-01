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54 видеокамеры с модулем распознавания лиц работают в районе тюменской Лесобазы

Общество, 09:50 12 апреля 2022

Ростелеком

54 видеокамеры с модулем распознавания лиц работают в районе Лесобазы Тюмени. Видео с цифровых устройств круглосуточно передается в центр обработки данных регионального правительства, сообщает филиал Ростелекома.

Камеры обеспечивают высокое качество изображения при любом освещении. Установленное оборудование способно выдерживать различные погодные условия, в том числе низкую температуру воздуха. Работы выполнены в рамках контракта, заключенного компанией с департаментом информатизации Тюменской области.

По словам директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимира Барвинского, оборудование для контроля уличной и дорожной обстановки установлено в наиболее значимых локациях областного центра и районов. Всего в регионе работают 1 тыс. 787 камер на 489 объектах и местах с массовым скоплением людей в Ишиме, Заводоуковске, Тобольске, Тюмени, Ялуторовске и в муниципальных районах Тюменской области".

Для подключения оборудования "Ростелеком" задействовал собственную оптическую сеть передачи данных, что обеспечивает передачу качественного изображения в режиме реального времени.

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# Лесобаза , Ростелеком

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