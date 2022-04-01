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В Тюмени ремонтируют коллектор на улице Пермякова

Общество, 09:37 12 апреля 2022

Водоканал Тюмень | Фото: Водоканал Тюмень

Железобетонную трубу диаметром 1 тыс. 200 мм обновляет тюменский Водоканал в коллекторе на ул. Пермякова областного центра. На время работ будет ограничено движение по ул. Пермякова в сторону Широтной и организован объезд.

Нарушение верхнего свода трубы выявило плановое обследование. Поскольку коллектор расположен под проезжей частью, было принято решение о неотложном ремонте. Работы будут проводиться без ограничения водоснабжения.

Водоканал приносит горожанам извинения за временные неудобства и просит заранее планировать маршрут проезда.

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# Водоканал , ремонт

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