Запах гари и смог появились в Тюмени из-за пожаров в Омской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Причина запаха гари и смога в Тюмени - пожары из Называевского района Омской области, передает информационный центр правительства Тюменской области.

Жители нескольких микрорайонов Тюмени видят дым от пожаров из-за того, что ветер дует со стороны Омска, такие данные приводит региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Что касается Тюменской области, по состоянию на утро 12 апреля в регионе действуют пожары только в Сладковском районе.