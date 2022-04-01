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Запах гари и смог появились в Тюмени из-за пожаров в Омской области

Общество, 09:35 12 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Причина запаха гари и смога в Тюмени - пожары из Называевского района Омской области, передает информационный центр правительства Тюменской области.

Жители нескольких микрорайонов Тюмени видят дым от пожаров из-за того, что ветер дует со стороны Омска, такие данные приводит региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Что касается Тюменской области, по состоянию на утро 12 апреля в регионе действуют пожары только в Сладковском районе.

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# лесные пожары , пожароопасный сезон

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