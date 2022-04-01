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11 раз выезжали тюменские пожарные на тушение травы в районах области за сутки

Происшествия, 10:24 12 апреля 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

11 раз сотрудники МЧС выезжали на тушение травы в Тюменской области 11 апреля. Это примерно в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном МЧС.

"Возгорания произошли в нескольких районах. Больше всего зафиксировано в Ишиме и Ишимском районе. В Тюмени серьезных горений мусора или травы не было. Если брать аналогичный период прошлого года, то заметно увеличение по количеству горений почти в два раза", — говорит заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Также за сутки пожары ликвидировали в домах частного сектора в Тюмени, Тюменском, Ялуторовском районах и в Ишиме. Погибших, пострадавших нет.

Инна Пахомова

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# возгорание , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожаротушение , пожары

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