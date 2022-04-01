Молодогвардеец из Тюмени возглавил волонтерский корпус в пункте временного размещения в ДНР под Мариуполем

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Руководитель тюменского отделения "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев отправился в волонтерский корпус близ Мариуполя для координирования работы волонтеров в пункте временного размещения в ДНР.

В числе волонтеров центра, сообщает пресс-служба общественной организации, медики, психологи и люди с большим опытом работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Добровольцы помогают жителям с регистрацией и устройством украинцев в пунктах временного размещения. Также активисты будут на протяжении всего времени пребывания в волонтерском центре занимаются сортировкой поступающей гуманитарной помощи.

Сейчас на территории Мариуполя, по словам Владимира Сбитнева, находятся два волонтерских центра. "Наши солдаты и сотрудники МЧС проделывают большую работу, однако имеется большая нехватка добровольцев волонтёрского штаба,- сообщил он. - Я считаю своим долгом отправиться поддерживать жителей ЛДНР и хочу показать личным примером, что помогать нужно в любой ситуации".

Активисты "Молодой гвардии" "Волонтерской роты боевого братства" с 19 февраля оказывают помощь эвакуированным жителям Донбасса в пунктах временного размещения. В пресс-службе уточнили, что "Молодая гвардия" отправляет третий поток волонтеров, которые хотят помочь беженцам народных республик, желающим приехать в Россию.