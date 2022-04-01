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В Тюменской области на конференции обсудят военно-патриотическое воспитание молодежи

Общество, 18:45 12 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конференция "Военно-патриотическое воспитание: опыт, проблемы и перспективы" пройдет в Общественной палате Тюменской области (ул. Советская 61) 18 апреля, начало в 10 часов. Регистрация завершится 13 апреля, сообщают организаторы.

Специалисты обсудят вопросы молодёжной политики, кибербезопасности, развития материально-технической базы и инфраструктуры в сфере военно-патриотического воспитания. К конференции подключатся вузы, ссузы, музеи, поисковики и казаки.

"В период проведения специальной военной операции актуальность конференции возросла. У молодёжи появился запрос на получение достоверной информации о вооружённых силах России. Общественники, педагоги, силовики, поисковики и все, кому интересна данная тема, встретятся, чтобы обобщить опыт, проанализировать существующие проблемы, на основании которых подготовить рекомендации по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе", - говорят организаторы.

Регистрация по ссылке.

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# молодежь , Общественная палата Тюменской области

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